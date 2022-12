Apple iPad 9, il top di gamma di Apple ancora in sconto su Amazon

Il prezzo del RE dei tablet nel taglio da 256GB ferma la sua vertiginosa discesa verso il basso su Amazon, fermandosi a 559€ da qualche giorno a questa parte. Lo sconto per questo fantastico tablet di Apple resta pertanto del 13%, con le spedizioni sempre rapide e sicure garantite dai servizi Prime. Questo sta permettendo da una settimana almeno a migliaia di appassionati di accaparrarsi un potente iPad di nona generazione di colore Grigio siderale a un prezzo semplicemente pazzesco e insperato fino a qualche tempo fa.

Apple iPad 9, prendilo ora o mai più su Amazon

Quando si tratta di comprare un tablet, non bisogna scendere a compromessi, e acquistare un prodotto che non rischierà di deluderti dopo poco. Questo fantastico iPad ha tutto quello che ci si aspetta da un prodotto di qualità, da uno splendido display retina da 10,2″ con True Tone a un chip A13 Bionic prestazioni super, con Neural Engine, per usare le funzioni di iPadOS 15 basate sul machine learning, come “Testo attivo”, per esempio.

Il chip A13 Bionic gestisce in scioltezza anche le app più evolute, come Procreate e i suoi effetti acquerello ultra-realistici. E con una batteria che dura tutto il giorno, lavori o giochi senza interruzioni. E che dire poi dello schermo? Con dettagli incredibili e colori brillanti, il display Retina da 10,2″ è perfetto per guardare film, lavorare a un progetto o disegnare il tuo prossimo capolavoro. Con questo iPad, insomma, lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi visto che è progettato per fare tutto quello che ti piace.

L’Apple iPad 9ª generazione Grigio siderale rappresenta il modello più economico e popolare della nota gamma di tablet di Cupertino, ma come vedete ha tutto quello che serve per farne un grande device. Perfino 256GB di spazio di archiviazione, una batteria che dura tutto il giorno e il Wi‑Fi veloce per navigare da casa, in ufficio, a scuola e ovunque scegli di usare il tuo iPad. Vattelo dunque a prendere su Amazon ad appena 559€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.