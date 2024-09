Apple iPad Air 2022 a 230€ in meno: il tablet del momento scontatissimo su Amazon

Se sei ala ricerca di un tablet performante da utilizzare sia in ufficio che a casa, non farti scappare la promozione speciale sull’Apple iPad Air 2022! Oggi è disponibile su Amazon a soli 599 euro con uno sconto bomba del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è davvero unica!

Apple iPad Air 2022: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Air 2022 è un dispositivo tech di ultima generazione perfetto da sfruttare sia in ufficio per lavoro, che a casa o in viaggio per divertirti con i tuoi contenuti preferiti.

È dotato di un Chip Apple M1 con Neural Engine che garantisce prestazioni elevate per effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera super efficiente e velocissima. Si trova allo stesso livello anche il Display Liquid Retina da 10,9″1 che vanta una serie di caratteristiche eccezionali come il True Tone, un’ampia gamma cromatica P3 e un rivestimento antiriflesso.

Un’altra punta di diamante del dispositivo è sicuramente la Fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica che permette di realizzare foto con una risoluzione elevatissima e video in 4K spettacolari, stabili e dai particolari minuziosi.

La spazio della memoria interna è da 64 GB quindi abbastanza grande da archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file per averlo sempre a portata di mano. In più, la batteria è potentissima e può accompagnarti per una giornata intera senza preoccupazione di rimanere a corto di energia.

