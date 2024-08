Apple iPad Air 2022 a 250 EURO IN MENO: l'affare è IRRIPETIBILE

Stai cercando un tablet che sia adatto sia in ufficio che a casa per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’Apple iPad Air 2022, oggi disponibile su Amazon a soli 575 euro con un mega sconto del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è davvero limitatissima!

Apple iPad Air 2022: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad Air 2022 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia con cui poter sia lavorare in ufficio che divertirsi a casa.

Si contraddistingue per il potentissimo Chip Apple M1 con Neural Engine che permette di eseguie qualsiasi tipologia di operazione in maniera efficiente e super fluida. Inoltre è dotato di un display Liquid Retina da 10,9″1 con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso così da poter utilizzare il dispositivo in qualsiasi condizione ambentale, anche sotto la luce diretta del sole.

Allo stesso modo, con questo modello potrai realizzare foto impeccabili dai dettagli vividi e minuziosi grazie alla Fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica. In più, gli altoparlanti stereo in orizzontale garantiscono un suono sempre profondo e nitido così da poter immergerti nei tuoi contenuti multimediali al meglio.

Per finire, la batteria è potentisssima e garantisce un’autonomia elevata che arriva fino ad una giornata intera, anche dopo un utilizzo intensivo.

