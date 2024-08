Apple iPad Air 2022 a quasi 200 EURO IN MENO: l'occasione è UNICA

Hai bisogno di un nuovo tablet adatto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano? Allora punta tutto sull’Apple iPad Air 2022, oggi disponibile su Amazon a soli 639 euro con un mega sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Codifis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPad Air 2022: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPad Air 2022 è un vero e proprio top di gamma nel settore dei tablet, che vanta caratteristiche tecniche di altissimo livello.

È dotato di uno splendido display Liquid Retina da 10,9 pollici che rende ogni immagine incredibilmente scenografica ed immersiva. Inoltre il chip Apple M1 raggiunge livelli di performance mai visti così da poter svolgere qualsiasi operazione in modo fluido e velocissimo sempre.

Il Touch ID è integrato nel tasto superiore per fare login in modo veloce, semplice e sicuro. In più potrai scattare foto da vero professionista grazie alla Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, e alla nuova Fotocamera frontale da 12 MP con Ultra-grandangolo ed inquadratura automatica per selfie e videochiamate più realistiche che mai.

La connettività non è da meno grazie alla rete ultrarapida 5G e alla connessione wireless velocissima con il WiFi 6: questo vuol dire che potrai avere una linea internet sempre stabile e impeccabile in qualsiasi luogo tu sia, anche durante un lungo viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.