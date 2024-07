Apple iPad Air 2022: il tablet DEL MOMENTO lo paghi quasi 200 EURO IN MENO

Amazon ha lanciato una mega offerta sul tablet più innovativo e prestante sul mercato! Si tratta dell’Apple iPad Air 2022, al momento disponibile a soli 599 euro con un super sconto del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 190 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super promozione, non capita tutti i giorni!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple iPad Air 2022

L’Apple iPad Air 2022 è un tablet di ultimissima generazione, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato dell’innovativo Chip Apple M1 con Neural Engine che permette di svolgere qualsiasi operazione nella maniera più efficiente e fluida possibile. Anche i compiti più difficili ti sembreranno un gioco da ragazzi con questo gioiellino Apple!

Il tablet vanta un Display Liquid Retina da 10,9″1 con True Tone che offre un’ampia gamma cromatica P3 e un rivestimento antiriflesso così da poterlo utilizzare anche in piena luce senza nessun fastidio agli occhi. Inoltre, con una RAM da 6 GB e una capacità di memoria da 256 GB potrai archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche quelli più pesanti, ed averli sempre a portata di mano in caso di necessità.

Questo modello dispone di una fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica per videochiamate e selfie super realistici, mentre la fotocamera posteriore con Grandangolo da 12MP permette di scattare foto da vero professionista.

