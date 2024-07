Apple iPad Air con chip M2: porta casa questo GIOIELLINO ad un prezzo SCHOCK

Uno degli ultimi tablet arrivati in casa Apple oggi può essere tuo ad un prezzo sbalorditivo! Si tratta dell’Apple iPad Air 11″ con chip M2, al momento disponibile su Amazon a soli 679 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al chek-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPad Air 11″ con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad Air 11″ con chip M2 è un vero e proprio piccolo gioiellino, perfetto sia per i progetti professionali più impegnativi che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

È dotato di uno splendido display Liquid Retina con tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3, oltre a una riflettanza ridotta al minimo: questo vuol dire che le immagini saranno sempre impeccabili e che la visibilità è assicurata anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra specifica di spicco del dispositivo è il potentissimo chip M2 che può arrivare fino a 10 core e che, con la GPU 10 core, offre prestazioni eccezionali con operazioni velocissime e super fluide in ogni momento.

Tra l’altro, iPadOS ottimizza ancora di più l’iPad rendendolo più versatile infatti ti permette di usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, ritoccare e condividere foto e molto altro ancora.

Oggi l’Apple iPad Air 11″ con chip M2 è disponibile su Amazon a soli 679 euro con uno sconto conveniente del 6%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al chek-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.