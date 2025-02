Apple iPad Air in offerta speciale: il tablet più innovativo è tuo con una spesa mini

Approfitta della mega promozione Amazon per accaparrarti uno dei tablet più innovativi sul mercato ad un prezzo stracciato! Si tratta dell’Apple iPad Air, oggi disponibile a soli 649 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero imperdibile!

Apple iPad Air: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPad Air innanzitutto lavora con il potentissimo chip M2 che offre prestazioni davvero eccellenti permettendo di effettuare qualsiasi operazione, sia a lavoro che a casa, in modo ottimale.

Questo modello dispone di uno splendido display Liquid Retina con tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3, oltre a una riflettanza ridotta al minimo: in questo modo assicura una visualizzazione impeccabile così potrai letteralmente immergerti nei tuoi contenuti preferiti vivendo l’azione in prima persona.

Inoltre iPadOS rende il tuo iPad più efficiente e versatile in quanto rende possibile usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Penci, ritoccare e condividere foto, e così via. Allo stesso tempo Stage Manager semplifica il multitasking permettendoti di lavorare con più app sovrapposte, così da ottimizzare e velocizzare le operazioni.

Il sistema di fotocamere non è da meno con una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, e una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone.

