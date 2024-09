Apple iPad Air in promozione esclusiva: ne rimangono pochissimi

È uno dei tablet più innovativi del momento, ed oggi può essere tuo ad un prezzo pazzesco! Si tratta dell’Apple iPad Air, ora disponibile su Amazon a soli 789 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi modelli!

Apple iPad Air: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Air è un piccolo gioiellino della tecnologia che può soddisfare anche gli utenti più esigenti in qualsiasi tipo di campo.

La CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core e, per questo, garantisce performance grafiche ultraveloci oltre a rendere tutte le operazioni efficienti e super fluide. Inoltre ha una memoria interna da 256 GB quindi davvero estesa tanto da poter immagazzinare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Grazie a iPadOS, questo modell risuta anche più efficiente, intuitivo e versatile: questo vuol dire che ad esempio puoi usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, ritoccare e condividere foto in un attimo, e tanto altro ancora.

Allo stesso tempo, potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video spettacolari grazie alla fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, e alla fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone.

La batteria super potente non è da meno così da accompagnarti per una giornata intera senza la minima preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.