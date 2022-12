Apple iPad Air mai così conveniente: lo sconto natalizio è sconvolgente

L’iPad non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto in questa versione 2022 che ha rilanciato quella che è la serie a metà strada tra l’economico iPad e il più sofisticato iPad Pro. L’Apple iPad Air è in offerta nel colore Galassia (Wi-Fi, 64GB) su Amazon, visto che lo prendi a 699€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime, grazie alla promozione attualmente in corso. Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione.

Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi, 64GB) , sconto su Amazon

Lo diciamo sempre, quando si tratta di comprare un tablet per un uso a 360 gradi e costante, non bisogna scendere a compromessi: si deve acquistare un prodotto che non rischi di deluderti dopo poco. Quindi bisogna puntare in alto, a prodotti come questo fantastico iPad ha tutto quello che ci si aspetta da un prodotto di livello, da uno splendido display Liquid Retina da 10,9″1 con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso, a un chip Apple M1 con Neural Engine, fino al supporto per Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G.

E ancora, una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, una frontale da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica per selfie e scatti di gruppo ancora più belli, altoparlanti stereo, Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay. Con questo iPad, insomma, lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi visto che è progettato per fare tutto quello che ti piace. Il device, di colore argento, ha fino a 256GB di spazio di archiviazione e una batteria che dura tutto il giorno, quindi lavori o giochi senza interruzioni. Con il Wi‑Fi veloce, infine, navighi a casa, in ufficio, a scuola e ovunque scegli di usare il tuo iPad.

L’Apple iPad rappresenta il modello più economico e popolare della nota gamma di tablet di Cupertino, ma come vedete ha tutto quello che serve per farne un grande device. Non cincischiare quindi troppo per fare tuo questo gioiellino che ora costa poco su Amazon, visto che lo prendi con appena 699€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime, grazie alla promozione attualmente in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.