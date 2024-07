Apple iPad Pro 2022: con il MEGA SCONTO Prime Day lo paghi 220 EURO IN MENO

È il tablet più innovativo del momento ed oggi, grazie alle offerte Prime Day, può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si tratta dell’Apple 2022 iPad Pro da 11″, al momento disponibile su Amazon a soli 739 euro con uno sconto bomba del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Tutte le specifiche tecnichce dell’Apple 2022 iPad Pro

L’Apple 2022 iPad Pro è un vero e proprio top di gamma nel settore dei tablet, ed oggi grazie al Prime Day lo paghi davvero pochissimo.

È dotato dell’innovativo Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core che rende qualsiasi operazione velocissima e più fluida che mai, così da accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente. In più dispone di un brillante display Liquid Retina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3 che offre immagini super realistiche e dai dettagli vividi.

Inoltre ti consentirà di sbizzarrirti con foto e video da vero professionista grazie alla Fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo) con scanner LiDAR per la realtà aumentata, e alla Fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica.

La batteria super potente non è da meno: ti consente di utilizzare il dispositivo per una giornata intera senza interruzioni e senza mai rischiare di rimanere a corto di energia. Allo stesso modo il Wi-Fi 6E ultraveloce è progettato per farti rimanere in contatto con il mondo ovunque tu sia.

