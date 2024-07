Apple iPad Pro con chip M4 a 120 EURO IN MENO: ancora per POCHISSIMO

Il tablet più innovativo in assoluto oggi può essere tuo ad un prezzo straordinario! Si tratta dell’Apple iPad Pro con chip M4, oggi disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con uno sconto conveniente del 10%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni.

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPad Pro con chip M4

L’Apple iPad Pro con chip M4 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia, dotato di specifiche tecniche di altissimo livello.

Innanzitutto la CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza, mentre la GPU 10 core ti dà performance grafiche ultraveloci. Dispone di una capacità di archiviazione di 256 GB che permette di conservare qualsiasi contenuto o file, anche quelli pesantissimi.

È dotato, inoltre, di un display Ultra Retina XDR da 11 pollici che ti offre luminosità e contrasto estremi, fedeltà cromatica eccezionale, e tecnologie evolute come ProMotion, l’ampia gamma cromatica P3 e True Tone.

Nella promozione è inclusa l’Apple Pencil Pro con cui potrai scrivere e dipingere in maniera precisa ed efficiente. In più avrai in dotazione anche la Magic Keyboard: la tastiera ha un design sottile e leggero, è comodissima per scrivere, ha un trackpad integrato in vetro con feedback aptico, e protegge il tuo iPad quando la richiudi.

