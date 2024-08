Apple iPad Pro con chip M4: il PIU' EVOLUTO di sempre a 270 EURO IN MENO

Ecco uno degli ultimi tablet lanciato da Apple e che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPad Pro 13″ con chip M4, al momento disponibile su Amazon a soli 1.799 euro con uno sconto del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare 270 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offertona del genere è davvero irripetibile!

Apple iPad Pro 13″ con chip M4: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Pro 13″ con chip M4 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia, perfetto sia per i tuoi progetti professionali più complessi che per l’intrattenimento quotidiano.

Si tratta dell’iPad più evoluto di sempre che vanta l’innovativo chip M4 che garantisce prestazioni eccezionali in qualsiasi operazione, mentre la GPU 10 core ti dà performance grafiche ultraveloci. In più lo spazio di archiviazione da 512 GB è enorme e permette di memorizzare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Non è da meno il display Ultra Retina XDR che ti offre luminosità e contrasto estremi, fedeltà cromatica eccezionale, e tecnologie evolute come ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone. Questo vuol dire che le immagini saranno sempre super realistiche e vivide in qualsiasi condizione ambientale, anche con la luce diretta del sole.

Allo stesso tempo, il dispositivo è dotato fotocamere all’avanguardia, come quella frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, perfetta per le videoconferenze o per bellissimi selfie in modalità Ritratto. La fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo è invece l’ideale per scattare foto o registrare video 4K.

