Apple iPad Pro con chip M4: oggi risparmi più di 200€, solo su Amazon

Vuoi regalarti un tablet potentissimo e super versatile, da sfruttare sia in ufficio che a casa? Oggi è il tuo giorno fortunato! Al momento l’Apple iPad Pro con chip M4 è disponibile su Amazon a soli 999 euro con uno sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPad Pro con chip M4: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Pro con chip M4 è un gioiellino della tecnologia che si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è il chip M4 con la GPU 10 core che garantisce performance eccezionali in qualsiasi tipologia di ambito, così da poter effettuare ogni operazione in maniera efficiente e super fluida. In più ha una ROM da 256 GB quindi davvero estesa tanto da poter contenere una quantità elevatissima di contenuti e file.

È dotato di un enorme display Ultra Retina XDR da 11 pollici che garantisce immagini cristalline dai colori brillanti e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Il sistema di fotocamere non è da meno così potrai sbizzarrirti con scatti e video da vero professionista. Nello specifico il tablet dispone di una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, e una fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.