Apple iPhone 13 in offerta speciale su eBay: pochissimi a disposizione

Vuoi cambiare smartphone? Sei alla ricerca di un modello prestante ma non vuoi spendere un capitale? Allora punta tutto sull’Apple iPhone 13, oggi disponibile su eBay a soli 529 euro con uno sconto del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 13: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 13 è uno smartphone di ultima generazione che offre prestazioni eccellenti per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione.

È dotato di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevatissima: questo vuol dire che ogni immagine sarà sempre impeccabile e la visualizzazione risulterà sempre chiara e nitida anche sotto la luce diretta del sole.

La connettività è un altro punto di forza del dispositivo grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente ovunque tu sia.

Inoltre potrai realizzare scatti da professionista e video in 4K super stabili sfruttando la fotocamera da 12 megapixel che avere risultati eccezionali in qualsiasi condizione di luce esterna, quindi anche di notte.

Anche la batteria è super potente e consente di avere un’autonomia di ore e ore così da poter utilizzare in modo intensivo lo smartphone per una giornata intera. Il design di questo modello non è da meno: ha un peso leggerissimo con uno spessore extra sottile tanto da risultare elegante e facilmente utilizzabile.

