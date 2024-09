Apple iPhone 13 in svendita su eBay: ultimissimi a disposizione

Non accontentarti di uno smartphone qualunque ma punta in alto con l’Apple iPhone 13! Oggi è disponibile su eBay a soli 519 euro con uno sconto del 9% ed un ulteriore ribasso di 25 euro da sfruttare applicando il codice PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito del doppio sconto eccezionale, gli articoli stanno andando a ruba!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 13

L’Apple iPhone 13 è un piccolo gioiellino della tecnologia che oggi puoi acquistare ad una spesa minima grazie ad un doppio sconto eccezionale.

È dotato dell’innovativo chip A15 Bionic che offre prestazioni eccellenti, così da poter effettuare qualsiasi operazione in modo fluido ed efficiente.

Dispone di un grande display da 6.1 pollici che garantisce immagini realistiche dai colori brillanti e sempre vividi, con una visualizzazione perfetta in qualsiasi ambiente tu sia. Ugualmente, il modulo 5G ti permette di avere un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente così da poter lavorare o divertirti sempre in modo impeccabile.

Questo modello vanta anche una fotocamera da 12 megapixel per realizzare foto e video ad alta risoluzione, anche nelle ore notturne. La batteria super potente non è da meno: potrai utilizzare in modo intensivo lo smartphone per una giornata intera senza mai aver la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Per finire, il dispositivo ha uno spessore di 7.7 mm quindi risulta essere davvero sottile, comodissimo e soprattutto molto elegante.

