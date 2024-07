Apple iPhone 13: oggi lo porti a casa RISPARMIANDO 130 EURO

Vuoi regalarti uno smartphone nuovo che sia prestante ed economico allo stesso tempo? Allora approfitta della promozione sull’Apple iPhone 13, oggi disponibile su Amazon a soli 629 euro con uno sconto del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offertona potrebber scadere da un momento all’altro!

Apple iPhone 13: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 13 è uno smartphone di ultima generazione che ti permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera fluida e velocissima grazie al Chip A15 Bionic.

È dotato di un fantastico display Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre immagini realistiche dai colori vividi e i dettagli minuziosi. Inoltre la visibilità è assicurata in qualsiasi condizione esterna, quindi anche sotto al sole diretto.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente l’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) che permette di realizzare scatti da vero professionista anche grazie a diverse funzionalità come Stili fotografici, Smart HDR 4 e modalità Notte.

Allo stesso modo i tuoi filmati in 4K saranno impeccabili utilizzando la Modalità Cinema con profondità di campo smart e lo spostamento automatico della messa a fuoco.

La resistenza del dispositivo non è da meno in quanto questo modello vanta un robusto design con Ceramic Shield, oltre ad essere resistente sia ad acqua che a polvere così da poterlo portare ovunque, che sia al mare o nelle tue escursioni in montagna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.