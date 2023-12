Apple iPhone 13 Pro in uno splendido colore Azzurro Sierra ricondizionato a soli 619 euro!

Ottima occasione su Amazon: Apple iPhone 13 Pro, 128GB, colore Azzurro Sierra, ricondizionato, a soli 619,99€. Un bel risparmio di 142 euro! Avrai tutta l’assistenza e la garanzia in caso di problemi e malfunzionamenti.

Apple iPhone 13 Pro: le caratteristiche

Ecco le principali caratteristiche del prodotto:

Nome modello iPhone 13 Pro

Carrier wireless Tutti i vettori

Sistema operativo iOS 15

Tecnologia cellulare 5G

Capacità della memoria 128 GB

Colore Azzurro Sierra

Dimensioni schermo 6,1 Pollici

Tecnologia della rete wireless Wi-Fi

Risoluzione fotocamera posteriore 12 MP

Questo prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Non è certificato da Apple. E’ in “condizioni eccellenti”. Non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Ha una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo. Il prodotto verrà fornito con uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica. Le cuffie e la scheda SIM non sono incluse. E’ idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.