Apple iPhone 14: con lo sconto Amazon risparmi più di 200€

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma ancora non sai quale scegliere? Ti consigliamo senza dubbio l’Apple iPhone 14, oggi disponibile su Amazon a soli 669 euro con uno sconto bomba del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 14: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 14 è un piccolo gioiellino della tecnologia tra gli più amati nel mondo della Apple.

La sua punta di diamante è l’innovativo chip A15 Bionic con GPU 5-core che garantisce prestazioni fulminee così da poter svolgere qualsiasi cosa nel modo più efficiente possibile. Inoltre sfrutta le reti cellulari 5G ultrarapide per offrirti una connessione stabile e velocissima in qualsiasi luogo tu sia.

È dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ che garantisce immagini sempre nitide e dai colori impeccabili in qualsiasi condizione luminosa esterna. Allo stesso modo, il suo sistema di fotocamere evoluto permette di realizzare scatti più belli con ogni tipo di luce, oltre a video in 4k da vero e proprio professionista. Nello specifico, sfruttando la Modalità Azione, potrai avere riprese stabili e senza sbalzi ovunque tu sia.

La batteria super potente non è da meno tanto da offrirti un’autonomia estesa che dura una giornata intera, e fino a 20 ore di riproduzione video no-stop.

