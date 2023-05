Apple iPhone 14 il prezzo precipita sempre di più, ora è imperdibile!

iPhone 14 è l’ultimo modello della casa di Cupertino, e come da tradizione Apple le offerte sono sempre poche, sporadiche e mai troppo sostanziose. Questa volta c’è di che essere felici. Amazon sconta la versione da 128 di un corposo 19%, che taglia il prezzo di netto facendolo scendere sino a 829 euro. Stiamo parlando di ben 200 EURO IN MENO. Se avete aspettato sino ad oggi per acquistarlo, questo è il momento giusto per farlo!

Lo sconto che aspettavamo è arrivato

Fascia alta senza compromessi, per un dispositivo che mostra cosa vuol dire essere Premium.

iPhone 14 è dotato di uno schermo straordinario, OLED da 6,1 pollici che regala colori brillanti e immagini nitide e dettagliate per una risoluzione da 2532×1170 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Il tutto impreziosito dalla modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

I materiali costruttivi sono anch’essi di qualità top, e non potrebbe essere altrimenti vista la cura riposta da sempre riposta da Apple nel form factor. Lo smartphone utilizza il Ceramic Shield, ovvero il vetro più resistente mai utilizzato. Si ottiene inserendo cristalli nanoceramici, più duri della maggior parte dei metalli nel vetro. Le cadute accidentali non sono più un problema quindi. Il tutto in uno spessore da record, solo 7.8 mm per 172 grammi di peso.

Il cuore del telefono è un Chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee grazie ai mille accorgimenti e ottimizzazioni degli ingegneri Apple. Ciò significa che anche dopo tanti mesi e aggiornamenti il telefono non soffrirà mai di lag e rallentamenti.

A livello fotografico iPhone 14 ha una fotocamera posteriore da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e una fotocamera frontale da 12MP per selfie di alta qualità. Inutile dire che, come da tradizione Apple, le foto sono di qualità eccellente, iper-dettagliate anche se scattate di notte.

Finalmente uno sconto sostanzioso per iPhone 14, grazie all’offerta Amazon possiamo risparmiare 200 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.