Apple iPhone 14 in promo esclusiva: ultimi a disposizione su Amazon

Pronto ad entrare nel mondo Apple? Oggi su Amazon è possibile acquistare l’innovativo Apple iPhone 14 ad un prezzo minimo di 651 euro grazie ad uno sconto maxi del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 14: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 14 è un piccolo gioiellino tech che si contraddistingue per una serie di specifiche davvero impressionanti.

Innanzitutto è dotato di un Display Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre una visualizzazione davvero impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. In questo modo potrai godere sempre di immagini dai colori brillanti e i particolari minuziosi così da immergerti completamente nei tuoi contenuti multimediali, che si tratti di film o di videogiochi.

Un altro fiore all’occhiello del dispositivo è il suo Chip A15 Bionic con GPU 5-core che garantisce prestazioni eccellenti in ogni ambito così da effettuare tutto in modo più efficiente e veloce che mai.

Questo dispositivo è dotato anche di un sistema di fotocamere evoluto che ti permetterà di effettuare foto impeccabili e video i 4K da vero professionista, anche nelle ore notturne. Inoltre hai a disposizione funzionalità all’avanguardia come la Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi, e la Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

