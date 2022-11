Apple iPhone 14 Plus, il prezzo va giù di 200€ su Amazon: offerta d'oro

iPhone 14 Plus è in sconto su Amazon nella sua versione di colore Azzurro e nel taglio da 256GB. Il Melafonino può essere comprato con le spedizioni rapide e gratuite dei servizi Prime, a 1.127€. Un ottimo prezzo, per uno dei modelli di nuova generazione di Apple, alimentato dal potente chip A15 Bionic con GPU 5-core che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative. Scegli iPhone 14 Pro con Dynamic Island, un modo innovativo e quasi magico di interagire con iPhone. Inoltre il nuovo display è always‑on, per tenere sempre sott’occhio le informazioni importanti.

iPhone 14 Plus, grande è BELLO

Caratterizzato da un display da 6,7″ Super Retina XDR extralarge always‑on, per tenere sempre sott’occhio le informazioni importanti, iPhone 14 Plus ha un design sofisticato e presenta grandi miglioramenti per la fotocamera oltre che funzioni rivoluzionarie per la sicurezza. Plus fa infatti foto e video eccezionali grazie al potente sistema di fotocamere con nuova fotocamera principale, fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per prospettive uniche e Photonic Engine, un sistema evoluto per il trattamento delle immagini.

Il tutto viene alimentato dal chip A15 Bionic con GPU 5-core che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative; privacy e sicurezza sono di serie. Con iOS 16 puoi inoltre divertirti a personalizzare la schermata di blocco in modi tutti nuovi e godere di Dynamic Island, un modo innovativo e quasi magico di interagire con iPhone. Plus può accorgersi se c’è stato un grave incidente d’auto, allertare i soccorsi e persino avvisare i tuoi contatti di emergenza.

Dulcis in fundo, iPhone 14 Plus ha l’autonomia migliore di sempre con una super batteria che ti accompagna alla grande per un giorno intero. La fotocamera TrueDepth e il chip A15 Bionic lavorano in team per darti Face ID, il sistema di riconoscimento facciale più sicuro su uno smartphone. Fallo tuo ora su Amazon scontato a 1.127€, le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.