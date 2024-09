Apple iPhone 15 a 130€ in meno: promozione esclusiva su eBay

Non accontentarti di smartphone mediocri ma punta in altro con l’Apple iPhone 15! Oggi questo piccolo gioiellino della tecnologia è disponibile su eBay a soli 689 euro grazie ad uno sconto folle del 16%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è un modello top di gamma della Apple, che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche davvero innovative.

Una delle sue caratteristiche più importanti è sicuramente il grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevata che permette di offrire immagini impeccabili e una visibilità sempre nitida in qualsiasi condizione ambientale esterna, quindi anche sotto la luce diretta del sole.

Le altre funzionalità offerte da questo iPhone sono veramente tante e all’avanguardia, a partire dalla fotocamera di ultima generazione da ben 48 megapixel che permette di realizzare foto e video da vero professionista, con una risoluzione mai vista prima e dettagli minuziosi.

La batteria super potente non è da meno in quanto permette di avere un’autonomia davvero estesa che dura fino a 18 ore no-stop anche con un utilizzo intensivo. In più, sfruttando la ricarica rapida, basteranno pochi minuti per ottenere energia extra e continuare a sfruttare il dispositivo per ore.

Per finire, il design di questo modello è elegante e di gran stile, oltre a vantare uno spessore di soli 7.8mm che risulta essere davvero contenuto.

