Apple iPhone 15 a 140 EURO IN MENO: la PROMO eBay è IMPERDIBILE

Ecco uno degli smartphone lanciati dalla Apple che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPhone 15, oggi disponibile su eBay a soli 889 euro grazie ad uno sconto del 14%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è uno degli utlimi arrivati in casa Apple e si contraddistingue per caratteristiche tecniche davvero mai viste prima!

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il chip A16 Bionic che offre una serie infinita di funzioni evolute tra cui la fotografia computazionale, la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, prestazioni grafiche velocissime e così via.

Sicuramente un’altra caratteristica di spicco è la nuova fotocamera principale di iPhone 15 che scatta foto ad altissima risoluzione con dettagli accurati e colori più intensi. In più adesso hai la possibilità di spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro anche dopo aver scattato, oppure mettere a fuoco un soggetto in automatico senza neanche utilizzare la modalità Ritratto.

Questo modello, tra l’altro, si caratterizza per una robustezza assurda grazie alla scocca in alluminio aerospaziale unita allo speciale processo a doppio scambio ionico usato per il vetro. In più, la sua batteria è davvero super potente tanto da garantirti un’autonomia elevatissima che dura un’intera giornata anche se lo utilizzi in maniera intensiva.

