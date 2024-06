Apple iPhone 15 a 200 EURO IN MENO: l'offerta Amazon è IRRIPETIBILE

Da qualche mese Apple ha lanciato il suo ultimo gioiellino per quanto riguarda gli smartphone, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero straordinario! Si tratta dell’Apple iPhone 15, al momento disponibile su Amazon a soli 779 euro grazie ad uno sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega offerta, è un’occasione davvero unica!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un vero e proprio smartphone top di gamma con specifiche tecnihce di livello mai visto prima.

Si caratterizza per un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, oltre ad essere resistente sia ad acqua che a polvere così da poterlo portare sempre con te nelle tue avventure all’aria aperta. In più la parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone.

È dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ che risulta pienamente luminoso anche nelle giornate più soleggiate. Per non parlare del nuovissimo chip A16 Bionic che garantisce prestazioni ottimali e rende qualsiasi operazione più veloce e fluida che mai.

Anche i tuoi scatti risulteranno perfetti come quelli di un vero professionista con la fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. E con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

