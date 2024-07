Apple iPhone 15 a 200 EURO IN MENO: solo per OGGI su Amazon

Uno degli ultimi gioiellini lanciati dalla Apple oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta dell’Apple iPhone 15, al momento acquistabile a soli 779 euro con uno sconto conveniente del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è uno degli ultimi smartphone arrivati in casa Apple, ed oggi può essere tuo ad un prezzo scontatissimo.

La sua punta di diamante è sicuramente il potentissimo processore A16 Bionic che offre prestazione super efficienti in ogni campo, oltre ad offrire funzionalità all’avanguardia come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Il dispositivo è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto al modello precedente, ed offre immagini realistiche e super nitide. Inoltre risulta super resistente grazie al robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio.

Un’altra caratteristica di spicco dello smartphone è la fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e dai dettagli minuziosi. In più il teleobiettivo 2x di qualità ottica permette di comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani in ogni occasione.

