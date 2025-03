Apple iPhone 15 a quasi 180€ in meno: occasione imperdibile su Amazon

Vuoi cambiare smartphone? La soluzione ideale per te oggi è l’Apple iPhone 15, al momento disponibile su Amazon a soli 701 euro con un super sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un dispositivo di ultima generazione che ti stupirà per una serie di caratteristiche tecniche davvero speciali.

Il suo fiore all’occhiello è il suo chip ultraveloce A16 Bionic che garantisce prestazioni eccezionali sotto tutti i punti di vista, così da poter svolgere qualsiasi cosa in modopiù fluido ed efficiente che mai. In più è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che ragala una visualizzazione perfetta con immagini cristalline e brillanti anche sotto la luce diretta del sole.

Il suo sistema di fotocamere è altrettanto innovativo, con quella principale da 48MP che è in grado di scattare foto ad altissima risoluzione sfruttando anche il teleobiettivo 2x di qualità ottica per comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

Non è da meno l’efficienza energetica dello smartphone grazie ad una batteria potentissima che offre un’autonomia di oltre 24 ore. Inoltre, il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone.

