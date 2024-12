Apple iPhone 15: applica il codice promo eBay per acquistarlo con una spesa minima

A Natale vuoi regalarti uno smartphone top di gamma che accontenti qualsiasi tua esigenza? Oggi l’Apple iPhone 15 è disponibile su eBay a soli 674 euro con uno sconto del 5% da applicare sfruttando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissimi giorni per approfittare del coupon straordinario!

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è un gioiellino della tecnologia che accontenta le esigenze di qualsiasi tipologia di utente sia a lavoro che per intrattenimento quotidiano.

Innanzitutto si contraddistingue per la sua resistenza in quanto vanta un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. In più è a prova di schizzi, gocce e polvere, ed ha la parte frontale in Ceramic Shield più forte di qualunque vetro per smartphone.

Questo modello ha un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è super luminoso anche in pieno sole, e che offre una visualizzazione impeccabile con immagini realistiche dai colori sempre brillanti e i dettagli minuziosi. In più, è dotato di una fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione e video super nitidi in 4K anche grazie ad un teleobiettivo 2x di qualità ottica con cui è possibile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

Un’altra specifica importante dello smartphone è il suo innovativo chip A16 che garantisce performance eccezionali così da poter effettuare qualsiasi operazione in maniera efficiente e super fluida.

