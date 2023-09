Apple iPhone 15 e iPhone 15 Plus da oggi in vendita e già in OFFERTA su Amazon

Annunciati pochi giorni fa, i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono finalmente disponibili alla vendita su Amazon. I nuovi Melafonini sono offerti in cinque affascinanti colori: rosa, giallo, verde, blu e nero e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB a partire da €979 e fino a €1.359 in base al modello e al taglio.

Apple iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ecco i link diretti per comprarli su Amazon

Per facilitarvi e velocizzare la vostra scelta del modello che più preferite eventualmente acquistare, abbiamo creato per voi una lista di tutti gli iPhone 15 e gli iPhone 15 Plus disponibili su Amazon, con tanto di link diretti per ogni Melafonino.

Attenzione, però: vista l’enorme richiesta per questi dispositivi è possibile che vadano presto esauriti e che pertanto alcuni link risultino di conseguenza obsoleti in breve tempo.

iPhone 15

128GB a 979€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1109€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1359€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1259€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1509€: blu – rosa – giallo – verde – nero

Gli iPhone 15 e Plus in sintesi

I nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus presentano un sofisticato vetro posteriore con una finitura opaca e un elegante profilo smussato in alluminio. Entrambi vantano la tecnologia Dynamic Island e un avanzato sistema fotografico, progettato per catturare splendidamente i momenti quotidiani.

La potente fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad alta risoluzione, mentre il nuovo teleobiettivo 2x offre un zoom ottico versatile in tre livelli, praticamente come avere una terza fotocamera. La famiglia iPhone 15 introduce anche ritratti di nuova generazione, per risultati straordinari anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con il potentissimo chip A16 Bionic, connettore USB‑C, localizzazione precisa per Trova i miei amici e un’incredibile robustezza, iPhone 15 e iPhone 15 Plus rappresentano un salto in avanti epocale.

