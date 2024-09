Apple iPhone 15 in PROMO ESCLUSIVA: solo per OGGI su eBay

Vuoi uno smartphone all’avanguardia e super efficiente? Allora approfitta subito della super offerta sull’Apple iPhone 15, oggi disponibile su eBay a soli 674 euro grazie ad un mega sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 145 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, la promozione è limitata nel tempo e gli articoli stanno andando a ruba!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che ti stupirà per le sue specifiche tecniche all’avanguardia.

Senza ombra di dubbio, è uno degli smartphone iOS più avanzati e completi disponibili sul mercato, soprattutto grazie al processore di ultimissima generazione A16 Bionic che garantisce prestazioni super fluide e sempre efficienti.

Il dispositivo è dotato di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevata e che, quindi, offre immagini nitide e super realistiche in qualsiasi condizione ambientale, anche sotto la luce diretta del sole.

Anche la connettività è sempre garantita grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente e velocissima in qualsiasi luogo. Non è da meno la fotocamera da ben 48 megapixel che permette di realizzare foto e video di alta qualità con una risoluzione elevatissima, così da avere risultati da vero professionista.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco di questo modello: potrai utlizzare in modo intensivo lo smartphone per un giorno intero senza il rischio di rimanere a corto di energia. Per finire, il design è unico grazie ad uno spessore di 7.8mm che è veramente contenuto, rendendolo ancora più elegante.

