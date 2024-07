Apple iPhone 15 in SVENDITA su eBay: oggi lo paghi 120 EURO IN MENO

Ecco per te uno smartphone di ultimissima generazione che oggi può essere tuo ad un prezzo favoloso! Si tratta dell’Apple iPhone 15, al momento disponibile su eBay a soli 699 euro grazie ad uno sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un vero e proprio concentrato di potenza che si contraddistingue per caratteristiche tecniche davvero all’avanguardia.

Basti pensare che è uno degli smartphone iOS più avanzati sul mercato, capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Innanzitutto è dotato dell’ultimissimo Chip A16 Bionic che ottimizza qualsiasi operazione, rendendo tutto molto più veloce e semplicde.

Questo modello dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevatissima e che, quindi, offre immagini immersive e super vivide anche sotto la luce diretta del sole.

Inoltre è dotato di funzionalità innovative che lo rendono un top di gamma nel settore, come il modulo 5G attraverso il quale la navigazione in internet risulta stabile e velocissima in qualsiasi occasione. Anche il sistema di fotocamere non è da meno, con la principale da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in 4K.

Per finire, questo smarthpone è anche un oggetto di grande stile con uno spessore di soli 7.8mm che lo rende elegante e comodissimo allo stesso tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.