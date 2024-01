Apple iPhone 15, lo sconto eBay è fuori di testa! Risparmio mostruoso!

Apple iPhone 15, ovvero tutti lo vogliono ma complice il prezzo da fuori serie è difficile comprarlo senza passare per finanziamenti e contratti pluriannuali manco dovessimo comprare una macchina. Di conseguenza un bello sconto è cosa decisamente gradita, anzi graditissima! Oggi possiamo trovarlo su eBay con un sontuoso MENO 22%, uno sconto gigante di ben 231 euro! Finalmente possiamo portarci a casa un bel Apple iPhone 15 128 giga! Da comprare ora!

Il solito gioiellino made in Cupertino!

Apple iPhone 15 presenta un aspetto elegante e moderno, con linee sottili e una scocca costruita in vetro e alluminio super resistente. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, Apple iPhone 15 monta un processore A15 Bionic, che garantisce fluidità estrema in ogni occasione, anche nei giochi più pesanti, ma anche, e soprattutto, nel multitasking più impegnativo.

Questo Apple iPhone 15 dispone di una memoria interna da 128 GB, che permette di archiviare una grande quantità di foto, video, applicazioni e documenti senza doversi preoccupare dello spazio di archiviazione disponibile. Inoltre, è dotato di un sistema di sblocco avanzato, come il riconoscimento facciale di ultima generazione, che garantisce una maggiore sicurezza rispetto al semplice sblocco tramite impronta digitale.

Una delle caratteristiche più interessanti di Apple iPhone 15 e da sempre fiore all’occhiello di Apple stessa è la sua fotocamera. Dotata di sensori ad alta risoluzione da 48mp, permette di scattare foto con una qualità eccezionale anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, offre funzionalità avanzate come lo zoom ottico e la registrazione di video in 4K.

E poi c’è ovviamente la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale, così da non perdere di vista nulla: possiamo controllare la musica, vedere chi sta chiamando, sapere se il volo è in orario e molto altro. Non è un semplice widget per avere le notifiche, è davvero un modo diverso, bello da vedere ed estremamente funzionale per avere tutto sott’occhio. E ce l’ha solo Apple!

Se sei un appassionato di tecnologia e sei alla ricerca di uno smartphone all’avanguardia, Apple iPhone 15 è sicuramente una scelta che non ti deluderà. E che gode anche di un super sconto su eBay!

