Apple iPhone 15, lo sconto su eBay è gigante!

Apple iPhone 15 è super scontato su eBay oggi! Costa 979 euro sul sito ufficiale, ma oggi è possibile acquistarlo spendendo 710,59 euro, un maxi sconto di ben 268 euro, grazie anche al codice sconto AGOSTO24 da inserire prima del check out. Un’offerta assolutamente da non sottovalutare, vi porterete a casa uno smartphone targato 2023 che per molti anni vi garantirà alte prestazioni e soprattutto un lungo supporto software, tra aggiornamenti e patch di sicurezza.

Esteticamente, l’iPhone 15 mantiene le linee essenziali e il design elegante che caratterizzano la serie. Le novità estetiche più significative riguardano l’introduzione della porta USB-C, che sostituisce il tradizionale Lightning, e una maggiore varietà di colori. Il display, un OLED di alta qualità, offre colori vividi e neri profondi, garantendo un’esperienza visiva di primo livello.

Sotto lo schermo di iPhone 15 c’è il super performante chip A16 Bionic, che assicura prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. L’ottimizzazione fa la differenza in casa Apple, anche dopo mesi di utilizzo e decine di app installate, il telefono rimarrà fluido come il primo giorno.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza dell’iPhone 15. Il sensore principale è stato migliorato, offrendo una maggiore risoluzione e una migliore cattura della luce in condizioni di scarsa illuminazione. Anche le modalità ritratto e notturna sono state affinate, garantendo risultati sempre più dettagliati e naturali.

La batteria è in grado di garantire una giornata intera di utilizzo anche con un uso intenso. Inoltre, la ricarica rapida permette di recuperare energia in breve tempo.

Se state cercando uno smartphone di fascia alta capace di prestazioni elevate a tutto tondo e soprattutto un supporto software di lunga durata, iPhone 15 è quello che fa per voi. Super sconto eBay MENO 268 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.