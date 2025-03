Apple iPhone 15: oggi è in offertona e lo paghi quasi 180€ in meno

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Parliamo dell’Apple iPhone 15, oggi disponibile su Amazon a soli 701 euro con un mega sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato!

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è un gioiellino tecnologico che renderà le tue operazioni quotidiane molto più efficienti grazie ad un serie di specifiche all’avanguardia.

La sua punta di diamante è sicuramente il potentissimo chip A16 che permette di effettuare tutto ciò che vuoi in modo super fluido, oltre ad offrirti funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni velocissime della Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Nello specifico, l’innovativa Dynamic Island di questo modello ti mostra notifiche e attività in tempo reale così da non perderti nulla ed avere tutto sotto controllo con un colpo d’occhio.

Un’altra caratteristica davvero speciale è il suo comparto fotografico con la fotocamera principale da 48MP dotata di teleobiettivo 2x che permette di scattare foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate anche da lontano.

Allo stesso tempo, lo smartphone vanta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è super luminoso e permette di godere di una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Oggi l’Apple iPhone 15 è disponibile su Amazon a soli 701 euro con un mega sconto del 20%. Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.