Apple iPhone 15: oggi RISPARMI 130 EURO sul gioiellino Apple

Uno degli ultimi gioiellini della Apple oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPhone 15, al momento disponibile su eBay a soli 689 euro con uno sconto conveniente del 16%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno per terminare!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un vero e proprio concentrato di potenza grazie a caratteristiche tecniche top di gamma del settore.

Questo modello si caratterizza per un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione elevatissima: questo vuol dire che immagini e video saranno più nitidi che mai e che potrai immergerti come mai prima d’ora nei tuoi contenuti multimedialoi preferiti.

Le funzionalità offerte dallo smartphone sono tantissime e all’avanguardia, come il modulo 5G che garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualsiasi luogo tu sia.

Potrai anche sbizzarrirti ad effettuare scatti da vero professionista sfruttando la fotocamera da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione altissima e di registrare video in 4K.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello dell’iPhone grazie ad una batteria super potente che permette di utilizzarlo per più di 24 ore anche in modo intensivo senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia. Per finire, il dispositivo ha uno spessore di soli 7.8mm che lo rende un oggetto non solo super comodo ma anche elegante e di grande stile.

