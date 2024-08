Apple iPhone 15: oggi su eBay il SUPER SCONTO è di 170 EURO

È uno degli ultimi arrivati in casa Apple ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPhone 15, al momento disponibile su eBay a soli 859 euro con uno sconto bomba del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno per finire!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è un vero e proprio gioiellino che si caratterizza per specifiche tecniche all’avanguardia mai viste sul mercato.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente la Dynamic Island che ti mostra notifiche e attività in tempo reale: questo vuol dire che puoi controllare la musica, vedere chi ti sta chiamando, sapere se il tuo volo è in orario e molto altro con un semplice colpo d’occhio.

Anche il design è di ultima generazione in quanto il colore del vetro posteriore è infuso direttamente nel materiale, mentre la scocca in alluminio aerospaziale lo rende ancora più resistente degli altri modelli.

Il fiore all’occhiello di questo dispositivo è sicuramente il chip A16 Bionic che permette di svolgere qualsiasi tipologia di operazione, anche quella più complessa, in maniera velocissima e super fluida. Non è da meno la nuovissima fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione, dalle istantanee ai paesaggi più spettacolari, oltre a girare video in 4k così come se fossi un vero regista professionista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.