Apple iPhone 15 Plus: il GIOIELLINO Apple a 230 EURO IN MENO

Oggi l’ultimo gioiellino lanciato dalla Apple è disponibile ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPhone 15 Plus, al momento disponibile su Amazon a soli 899 euro grazie ad un mega sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, offerta del genere non capitano tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15 Plus

L’Apple iPhone 15 Plus è uno degli ultimi arrivati in casa Apple e si contraddistingue per specifiche tecniche di altissimo livello!

Innanzitutto è dotato del chip ultraveloce A16 Bionic che permette di effettuare qualsiasi tipo di operazione in maniera super fluida, oltre a garantire funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island e così via.

Inoltre potrai sbizzarrirti ad effettuare scatti e video da vero professionista grazie alla fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. Allo stesso stempo il teleobiettivo 2x ti permette di comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

La modalità di utilizzo è facilitata dalla Dynamic Island che ti mostra notifiche e attività in tempo reale: in questo modo potrai vedere chi ti sta chiamando, leggere messaggi è così via senza neanche sbloccare il cellulare.

Per finire, questo dispositivo ha un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, oltre ad essere a prova di schizzi, gocce e polvere.

