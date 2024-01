Apple iPhone 15 Plus: il prezzo del batteryphone che volevi scivola SOTTO i 1.000€

L’Apple iPhone 15 Plus rappresenta l’ultima innovazione nel mondo degli smartphone, offrendo una serie di caratteristiche avanzate per una esperienza utente senza precedenti. Tra le novità i rilievo, la Dynamic Island rappresenta una delle funzionalità più interessanti, che ti permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale direttamente sullo schermo.

In questo modo sei sempre informato su chiamate in arrivo, aggiornamenti del volo e molto altro. Un top di gamma che quindi che oggi può essere tuo a un prezzo decisamente invitane, ovvero 999€ grazie allo sconto Amazon del 12%. Le spedizioni sono gratuite e sicure coi servizi Prime.

Apple iPhone 15 Plus, una potenza in mano

Il design del dispositivo è stato ulteriormente migliorato, presentando una struttura robusta realizzata in vetro a infusione di colore e alluminio. La resistenza agli schizzi, alle cadute e alla polvere è garantita, e la parte frontale in Ceramic Shield offre una resistenza superiore rispetto ai vetri tradizionali degli smartphone.

Il display Super Retina XDR da 6,7″ è fino a due volte più luminoso in piena luce solare rispetto al suo predecessore, assicurando una visibilità ottimale in ogni situazione. La fotocamera principale da 48MP offre immagini ad altissima risoluzione, catturando dettagli incredibili nelle tue foto. Il teleobiettivo 2x con qualità ottica ti permette di comporre inquadrature perfette per primi piani dettagliati.

Inoltre, l’iPhone 15 Plus è dotato di resistenza all’acqua, di un processore potente per un’esperienza di utilizzo fluida e di una batteria migliorata che ti permette di utilizzare il dispositivo per più tempo senza dover ricaricare frequentemente. Insomma, l’iPhone 15 Plus come avrete intuito, si presenta come un dispositivo all’avanguardia, unendo un design innovativo, funzionalità avanzate e prestazioni superiori per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Assicuratelo oggi su Amazon a un prezzo decisamente invitane, ovvero 999€ grazie allo sconto del 12%. Le spedizioni sono gratuite e sicure coi servizi Prime.

