Apple iPhone 15 Plus in SVENDITA: occasione UNICA su eBay

Ecco per te l’ultimo gioiellino arrivato in casa Apple e che oggi su eBay è disponibile ad un prezzo da capogiro! Si tratta dell’Apple iPhone 15 Plus, al momento disponibile a soli 969 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPhone 15 Plus: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Plus è uno smartphone di ultimissima generazione che vanta delle specifiche tecniche uniche nel suo settore.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il chip A16 Bionic che offre tantissime funzioni evolute che ti svolteranno la vita, come la fotografia computazionale, la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate e le prestazioni grafiche velocissime per ottimizzare l’esperienza di gaming.

Questo modello si contraddistingue per una nuovissima fotocamera da 48MP che permette di realizzare sia ritratti super realistici che panoramiche spettacolari. Inoltre potrai sfruttare funzioni mai viste prima per ottimizzare ancora di più i tuoi scatti: ad esempio è possibile spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro dopo aver scattato, oppure acquisire in modo automatico i dati sulla profondità senza attivare la modalità Ritratto.

Tra l’altro, lo smartphone ti offre sempre la massima sicurezza in ogni occasione grazie a due funzioni all’avanguardia progettate per salvarti la vita, ovvero SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti: entrambe, infatti, sono adibite a contattare soccorsi immediatamente in caso di necessità.

