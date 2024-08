Apple iPhone 15 Plus: oggi è tuo a 160 EURO IN MENO, ultimissimi a disposizione

È stato lanciato da pochissimo sul mercato ed oggi è disponibile ad un prezzo assurdo! Parliamo dell’Apple iPhone 15 Plus, al momento disponibile su eBay a soli 869 euro con uno sconto conveniente del 16%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Apple iPhone 15 Plus: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Plus è un piccolo gioiellino che si contraddistingue dai modelli precedenti per una serie di specifiche techiche all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente l’innovativo chip A16 Bionic che garantische prestazioni ottimali in qualsiasi tipologia di operazione, offrendo sempre la massima efficienza e fluidità. In più il display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,7″ rende qualsiasi immagine più vivida che mai, facendoti immergere nei tuoi film e serie tv come mai prima d’ora.

Tra l’altro questo modello è dotato del nuovo connettore USB-C che ti permette di caricare il tuo iPhone 15 con lo stesso cavo che usi per il Mac o l’iPad. E ora puoi anche usare l’iPhone stesso per caricare il tuo Apple Watch o gli AirPods.5 così da evitare fili ingombranti in giro per casa.

Un’altra caratteristica di spicco dello smartphone è la sua nuova fotocamera principale da 48 MP che scatta foto ad altissima risoluzione, sia che si tratti di istantanee ravvicinate che di paesaggi panoramici più spettacolari. Allo stesso modo, la batteria è davvero potente e può garantire un’autonomia di oltre 24 ore.

