Apple iPhone 15 Pro a 240 EURO IN MENO: l'affare è IRRIPETIBILE

Da pochissimo Apple ha lanciato il suo ultimo gioiellino, ed oggi può essere tuo ad un prezzo bomba! Si tratta dell’Apple iPhone 15 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 1.129 euro con uno sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 240 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPhone 15 Pro: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Pro è un vero e proprio concentrato di potenza che si contraddistingue per specifiche tecniche meravigliose.

Vanta un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield. Questo lo rende più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone, oltre ad essere a prova di schizzi, gocce e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion garantisce prestazioni grafiche al top tanto da farti immergere nelle immagini e nei filmati come mai prima d’ora. Inoltre la Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale mentre con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile.

Questo ultimo modello iPhone è dotato del potentissimo chip A17 Pro che, grazie alla GPU di classe Pro, rende qualsiasi operazione super fluida, veloce ed efficientissima. E, per non farsi mancare nulla, ha un sistema di fotocamere con sette obiettivi professionali così potrai fare foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti.

