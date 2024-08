Apple iPhone 15 Pro a quasi 300 EURO IN MENO: offerta SCHOCK su Amazon

L’ultimissimo arrivato in casa Apple oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Parliamo dell’Apple iPhone 15 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 1.079 euro con un mega sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 290 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15 Pro

L’Apple iPhone 15 Pro è un vero e proprio gioiellino della Apple che offre performance eccellenti sotto tutti i punti di vista.

La sua punta di diamante è sicuramente l’innovativo chip A7 Pro che permette di fare tutto nella massima velocità e fluidità. Allo stesso tempo garantisce un’autonomia elevatissima, così da poter utilizzare il telefono in modo intensivo per un giorno intero senza nessuna preoccupazione di rimanere a corto di energia.

È dotato anche di un evoluto display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion che offre prestazioni grafiche al top. Inoltre la Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre con il display always-on la schermata di blocco è sempre visibile.

Un’altra caratteristica di spicco è il sistema di fotocamere all’avanguardia con sette obiettivi professionali a disposizione con cui fare foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti. In più, sfruttando il teleobiettivo 3x potrai zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

