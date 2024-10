Apple iPhone 15 Pro a spesa minima con il codice promo eBay

Per assicurarti uno smartphone top di gamma ad un prezzo mai visto prima, corri su eBay ad ordinare l’Apple iPhone 15 Pro! Oggi è disponibile a soli 924 euro grazie ad uno sconto del 5% da applicare sfruttando il codice promo TECHWEEK24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPhone 15 Pro: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Pro è un piccolo gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche davvero straordinarie.

Innanzitutto, grazie alla GPU di classe Pro e al chip A17 Pro, tutte le operazioni risulteranno più efficienti che mai con giochi incredibilmente immersivi dagli ambienti dettagliati e i personaggi realistici. Per non farsi mancare niente, anche il display da 6,1 pollici è super evoluto con ProMotion che spinge il refresh rate fino a 120Hz quando ti servono prestazioni grafiche al top e la Dynamic Island che ti mostra avvisi e attività in tempo reale.

Anche le tue foto e i tuoi video saranno davvero impeccabili sfruttando i sette obiettivi professionali a disposizione. Nello specifico, la fotocamera principale da 48MP permette di realizzare scatti ad alta risoluzione e dai dettagli minuziosi, mentre con il teleobiettivo 3x puoi zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Anche la sicurezza è sempre garantita grazie alla funzionalità SOS emergenze via satellite e a quella di Rilevamento incidenti che riconosce un grave incidente d’auto e chiama aiuto se tu non puoi.

