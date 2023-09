Apple iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max su Amazon: vola a bloccarli prima che finiscano

I nuovi e attesissimi top di gamma di Apple, ovverosia iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, sono finalmente disponibili alla prenotazione su Amazon. Le pre-ordinazioni iniziano ora, con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre. Progettati con titanio di grado aerospaziale, robusto ma leggero, vantano un nuovo design con bordi sagomati e un pulsante Azione personalizzabile, che consente agli utenti di personalizzare la loro esperienza con l’iPhone.

iPhone 15 Pro e Pro Max, tutti i link Amazon

I due Melafonini sono offerti in quattro splendide finiture, tra cui titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. Ecco la lista completa con link diretti alle pagine di ciascun modello, di tutti gli iPhone 15 Pro e Pro Max disponibili al pre-ordine su Amazon:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max in sintesi

Potenti miglioramenti alla fotocamera consentono l’equivalente di sette lenti professionali con una qualità dell’immagine incredibile, inclusa una fotocamera principale più avanzata da 48MP che supporta ora la nuova impostazione predefinita super-alta risoluzione da 24MP, la prossima generazione di ritratti con Focus e Controllo Profondità, miglioramenti alla modalità Notte e Smart HDR, e una nuovissima fotocamera Teleobiettivo 5x esclusivamente su iPhone 15 Pro Max.

A17 Pro sblocca esperienze di gioco e prestazioni professionali di livello successivo. Il nuovo connettore USB‑C è potenziato con velocità USB 3, fino a 20 volte più veloce rispetto a USB 2, e insieme ai nuovi formati video, consente potenti flussi di lavoro professionali che prima non erano possibili.1 E con l’aggiunta dell’Assistenza Stradale via satellite, la lineup di iPhone 15 Pro si basa sull’innovativa infrastruttura satellitare di Apple per mettere in contatto gli utenti con l’assistenza in caso di problemi con l’auto mentre sono fuori rete.

