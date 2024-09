Apple iPhone 15 Pro in sottocosto con il codice promo di eBay

Punta in alto e scegli l’ultimo smartphone lanciato da Apple che oggi può essere tuo ad un prezzo straordinario! Parliamo dell’Apple iPhone 15 Pro, al momento disponibile su eBay a soli 894 euro grazie ad uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 15 Pro

L’Apple iPhone 15 Pro è l’ultimo gioiellino lanciato dalla Apple che ti sconvolgerà per le sue specifiche tecniche di livello altissimo.

È dotato del display Touchscreen da 6.1 pollici che pone questo Apple al vertice della categoria: la risoluzione è spettacolare e le immagini risultano più vivide e realistiche che mai, anche sotto la luce diretta del sole.

La connettività è un’altra caratteristica di spicco grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente ovunque tu sia.

Il fiore all’occhiello di questo modello è sicuramente la sua fotocamera da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità così come se fossi un professionista, e di registrare video in 4K sempre super stabili e nitidi in qualsiasi condizione ambientale esterna, quindi anche di notte.

Il design di questo gioiellino non è da meno: ha uno spessore minimo di 8.3mm che lo rende un dispositivo non solo versatile, ma anche elegante e di grande stile in qualsiasi occasione.

