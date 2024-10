Apple iPhone 15 Pro Max in doppio sconto: ancora per poco su eBay

Il tuo sogno è quello di avere uno smartphone davvero eccezionale ma ad un prezzo conveniente? Oggi è il tuo giorno fortunato! Al momento l’Apple iPhone 15 Pro MAX è disponibile su eBay a soli 1.134 euro grazie ad uno sconto dell’8% ed un ulteriore coupon del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta del doppio sconto straordinario, è davvero un’occasione unica!

Apple iPhone 15 Pro MAX: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Pro MAX è un piccolo gioiellino che ti lascerà a bocca aperta per le sue specifiche tecniche di alto livello.

In primis, vanta l’innovativo chip A17 Pro che garantisce prestazioni mai viste prima, così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera efficiente e super fluida.

Allo stesso tempo è dotato di un display Touchscreen da 6.7 pollici con una risoluzione elevatissima che permette di avere immagini impeccabili dai colori vividi e i particolari minuziosi, in qualsiasi condizione di luce esterna. Anche la batteria è davvero stupefacende ed offre un’autonomia che dura oltre 24 ore, anche con un utilizzo intensivo.

Questo modello, inoltre, si contraddistingue per una fotocamera da ben 48 megapixel: questo vuol dire che potrai divertirti a realizzare foto e video da vero professionista, sfruttando anche le diverse funzionalità che hai a disposizione per ottenere risultati ancora più spettacolari.

Per finire lo smartphone sfrutta il Sistema Operativo iOS 17 per rendere tutto più veloce e per ottimizzare qualsiasi operazione.

Oggi l’Apple iPhone 15 Pro MAX è disponibile su eBay a soli 1.134 euro grazie ad uno sconto dell’8% ed un ulteriore coupon del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta del doppio sconto straordinario, è davvero un’occasione unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.