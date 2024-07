Apple iPhone 15 Pro: un vero e proprio GIOIELLINO a 240 EURO IN MENO

Desideri da sempre uno smatphone super innovativo e più prestante che mai? Allora questo è il tuo giorno fortunato! Oggi su Amazon trovi l’Apple iPhone 15 Pro a soli 999 euro grazie ad uno sconto del 19%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 240 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offertona del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15 Pro

L’Apple iPhone 15 Pro è uno smartphone di ultimissima generazione che si contraddistingue per una serie di caratteristiche tecniche davvero all’avanguardia.

Dispone dell’innovativo chip A17 Pro che risulta efficientissimo ed è in grado di offrire prestazioni veloci e fluide per quanto riguarda qualsiasi tipo di operazione. In più il display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion è dotato di Dynamic Island che ti mostra avvisi e attività in tempo reale.

Non è da meno il sistema di fotocamere super evoluto con sette obiettivi professionali a disposizione: in questo modo l’inquadratura di ogni soggetto sarà sempre perfetta e potrai realizzare foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti.

Un’altra caratteristica di spicco è il tasto Azione personalizzabile che ti permette di attivare la tua funzione preferita in un batter d’occhio. Ad esempio potrai impostare la funzione di Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, Comando rapido e altro ancora ed attivarla in un secondo premendo semplicemente il tasto.

