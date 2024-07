Apple iPhone 15: su eBay a PREZZO BASSISSIMO con il CODICE PROMO

Vuoi farti un regalo davvero incredibile ad un prezzo mai visto prima? Allora approfitta della promozione lanciata da eBay sull’Apple iPhone 15, oggi disponibile a soli 682 euro grazie ad uno sconto di 35 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRLUG24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Una promozione del genere è davvero irripetibile, coglila al volo!

Le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è uno smartphone eccellente che rappresenta un vero e proprio modello top di gamma nel suo settore grazie a specifiche tecniche di altissimo livello.

La sua punta di diamante è sicuramente il chip ultraveloce A16 Bionic che offre funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Dispone dell’innovativa Dynamic Island che ti mostra notifiche e attività in tempo reale senza nemmeno toccare lo schermo: in questo modo potrai sapere tutto a colpo d’occhio, soprattutto se sei impegnato in altro. La resistenza è un altro punto a favore dello smarthone grazie alla parte frontale in Ceramic Shield che è più forte di qualunque vetro per cellulare.

La batteria è super potente così da poter utilizzare lo smartphone per un giorno intero senza nessuna preoccupazione. In più il nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone e, in più, puoi anche usare il cellulare per caricare il tuoApple Watch o gli AirPods.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.