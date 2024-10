Apple iPhone 16: con gli sconti Tech Week di eBay è tuo ad un mini prezzo

Su eBay sono appena partite offerte pazzesche su una serie ricchissima di articoli tech! Tra tutti non puoi assolutamente farti scappare l’ultimissimo Apple iPhone 16, oggi disponibile a soli 914 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, hai pochissimi giorni a disposizione!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’ultimissimo Apple iPhone 16

L’Apple iPhone 16 è stato lanciato da pochissimo sul mercato ed oggi, con il coupon eBay, è disponibile già ad un prezzo scontato.

La sua punta di diamante è sicuramente il chip A18 che risulta essere super all’avanguardia, rendendo qualsiasi operazione più fluida che mai, oltre ad offrire funzioni per foto e video di livello mai visto prima. Allo stesso tempo, questo processore garantisce un’autonomia elevatissima che ti accompagnerà per una giornata intera offrendo fino a 22 ore di riproduzione video.

Con questo gioiellino, inoltre, potrai davvero sbizzarrirti a realizzare foto e video da vero professionista ogni volta che vuoi sfruttando la fotocamera Fusion da 48MP con ultra-grandangolo migliorato ed autofocus per dettagli incredibilmente nitidi. Tra l’altro dispone del teleobiettivo 2x di qualità ottica per zoomare sul soggetto ed avere risultati eccezionali.

Come se non bastasse, l’iPhone 16 vanta un robusto guscio in alluminio aerospaziale con display Super Retina XDR da 6,1″ e con la parte frontale che è in Ceramic Shield di ultima generazione, quindi più forte che mai e resistente ad urti e cadute.

Oggi l’ultimissimo Apple iPhone 16 è disponibile su eBay a soli 914 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, hai pochissimi giorni a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.