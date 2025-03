Apple iPhone 16 Pro Max in sconto bomba su Amazon: tuo a 190€ in meno

Ecco per te un gioiellino tech che si contraddistingue per specifiche tecniche mai viste prima! Stiamo parlando dell’Apple iPhone 16 Pro Max, al momento disponibile su Amazon a soli 1.301 euro con uno sconto conveniente del 13%.

In questo modo potrai risparmiare quasi 190 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple iPhone 16 Pro Max: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple iPhone 16 Pro Max è uno degli smartphone più innovativi sul mercaro, perfetto per ottimizzare qualsiasi operazione quotidiana.

A partire dal design, questo modello è davvero spettacolare in quanto risulta essere leggero e resistente, con display Super Retina XDR più ampio da 6,9″ e la parte frontale in Ceramic Shield di ultima generazione. In più, potrai godere di immagini davvero luminose dai particolari nitidi e i dettagli minuziosi.

Allo stesso tempo, lo smartphone dispone del nuovissimo chip A18 Pro che dà vita a Apple Intelligence con un Neural Engine più rapido, una CPU e una GPU migliorate e una banda di memoria molto più ampia.

Non è da meno la sua batteria super potente che regala un’efficienza energetica eccezionale così da accompagnarti per più di una giornata, oltre ad offrirti fino a 33 ore di riproduzione video. Inoltre è possibile sia ricaricare via USB-C che agganciare un caricabatterie MagSafe ottimizzando i tempi.

