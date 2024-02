APPLE Keyboard ad una cifra RIDICOLA per 24h: affrettati, POCHI su Amazon

Se anche tu sei sempre al pc o all’iPad e stai cercando di avere la massima comodità, beh, allora non dovresti davvero perderti questa tastiera Apple, oggi te la porti a casa a niente. La trovi a solamente 165€, invece di 185€. Corri immediatamente su Amazon, prima che finisca oggi, perché ne restano davvero pochissime.

Non vorrai mica farti sfuggire questa occasione davvero pazzo di Apple. Oggi, trovi questa tastiera con il mega sconto shock dell’11%. Non ti resta che selezionare il coupon ed aggiungere la tastiera al carrello, al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico

Non potrai crederci quando la vedrai, perché costa davvero pochissimo ed è davvero top di gamma. Una tastiera che ti aiuterà nei momenti di lavoro più pesanti e nei momenti di svago, perfetta per tutto.

La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico si connette in wireless al tuo Mac via Bluetooth. E grazie alla batteria interna ricaricabile, non ci sono pile da cambiare. Si abbina automaticamente al tuo Mac con chip Apple, così puoi metterti subito al lavoro. Vedi l’elenco dei dispositivi compatibili qui sopra.

La Magic Keyboard è davvero comoda, e risponde in modo preciso a ogni tuo tocco. Ha un layout più spazioso, completo di controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard.

Corri immediatamente su Amazon ne restano davvero poche, si tratta davvero di un’occasione furbissima. Non farti scappare questa offerta davvero unica. Sconto pazzo dell’11%

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.